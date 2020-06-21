NYT: подростки провалили предвыборный митинг Трампа в Оклахоме

https://static.news.ru/photo/540680c4-b401-11ea-a42b-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Lamparski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские подростки, пользующиеся соцсетью TikTok, и поклонники K-pop провалили явку на митинге Трампа в Оклахоме. Они провели в соцсетях акцию, подав сотни тысяч заявок на бесплатные билеты на митинг, не собираясь на него приходить.

Призывы к провалу явки на митинг Трампа начали появляться ещё в начале недели. При этом пользователи оперативно удаляли их, чтобы не привлечь внимание организаторов предвыборной кампании президента, пишет New York Times.

В итоге телеканал C-SPAN, который вёл трансляцию из спортивного комплекса BOK Center, показал большие пустующие участки на верхних ярусах. Рассчитанная на 19 тыс. зрителей арена приняла всего 6,2 тыс. человек.

Чтобы оправдать провал, глава предвыборного штаба Трампа Брэд Парскейл заявил, что зрителям помешали пройти на арену «радикально протестующие» из движения Black Lives Matter. Он пояснил, что протестующие якобы загородили желающим проход к металлодетекторам.

Это первый предвыборный митинг Трампа после снятия ограничений по коронавирусу. Последний раз американский лидер так общался с избирателями в марте этого года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что члены семьи американского музыканта Тома Петти осудили президента США Дональда Трампа за использование его творчества в политических целях. Речь, в частности, идёт о песне I Won't Back Down, которая звучала во время митинга Трампа в городе Талса (штат Оклахома).