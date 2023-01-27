Нуланд объяснила, что можно будет считать победой Украины Нуланд: под победой Украины можно понимать ее выживание и процветание

Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Виктория Нуланд

Киев при содействии Вашингтона может одержать победу в конфликте с Россией, допустила заместитель госcекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената Конгресса США. По по ее мнению, под победой можно будет понимать выживание страны и ее процветание в будущем. Слова Нуланд приводит ТАСС.

В ходе слушаний сенатор-республиканец от штата Теннесси Билл Хагерти поинтересовался, считает ли действующая администрация, что Украина может победить.

Сенатор Хагерти спросил меня, может ли Украина выиграть. Я считаю, и, думаю, все мы считаем, что если мы определяем победу как выживание Украины и ее процветание как более чистого, демократического государства, то она может и должна [выиграть]. И она это сделает при нашей помощи, — сказала замгоссекретаря.

Также во время слушаний в комитете Виктория Нуланд заявила, что Белый Дом готов смягчить санкции в отношении России в случае, если это понадобится для серьезного переговорного процесса Москвы и Киева. По ее словам, российские войска должны уйти с территории Украины для ослабления действующих ограничений. Она также отметила, что данную идею поддержит и госсекретарь Энтони Блинкен.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в ответ на это заявил, что он не видит готовности американцев к переговорам.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров сообщил, что слова Нуланд вызывают у него удивление и раздражение. По мнению Джабарова, Вашингтон заговорил о переговорах на «заведомо невыполнимых для Москвы условиях» с целью использовать время для «милитаризации киевского режима».