NR: Россия готовит новое «унижение» для США NR: успех России на Украине станет новым унижением для США после Афганистана

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Победа России на Украине станет вторым крупным поражением для США за два года, заявил американский обозреватель Майкл Брендан Дауэрти. В статье для журнала National Review он напомнил, что предыдущим «унижением» для Белого дома стал вывод войск из Афганистана.

[Президент России] Владимир Путин сможет объявить, что одержал победу не только над националистами на Украине, но и над западными державами, — подчеркнул журналист.

Он считает, что попытки США создать для России дополнительные издержки на Украине могут сделать триумф Москвы более масштабным, если военнослужащие ВСУ не смогут отступить и будут разбиты в котлах в Донбассе. Такой сценарий завершения конфликта, по мнению Дауэрти, посеет панику среди стран — членов НАТО.

После унижения в Афганистане это станет вторым за последние два года крупным поражением армии, финансированной и подготовленной США. И этот риск вполне реален, — добавил автор публикации.

Ранее стало известно, что первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил: российская спецоперация на Украине завершится после выполнения поставленных целей. Предстоит ликвидировать угрозы как для России, так и для жителей юга и юго-востока Украины, отметил он.