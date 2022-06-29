Полянский рассказал, когда завершится спецоперация на Украине Полянский: спецоперация России на Украине завершится после выполнения поставленных целей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что российская спецоперация на Украине завершится после выполнения поставленных целей. Предстоит ликвидировать угрозы как для России, так и для жителей юга и юго-востока Украины, отметил он на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной, и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от её националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. И пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться, — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что Дмитрий Полянский заявил: российская делегация передала в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН официальный документ, содержащий подборку ненавистнических заявлений украинских чиновников и общественников. При этом он выразил надежду, что коллеги в международной организации лучше поймут, «с кем имеют дело».