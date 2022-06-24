Российская делегация передала в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН официальный документ, содержащий подборку ненавистнических заявлений украинских чиновников и общественников, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. При этом он выразил надежду, что коллеги в международной организации лучше поймут, «с кем имеют дело».
Надеюсь, что это поможет нашим коллегам в ООН лучше понять, с кем мы на самом деле имеем дело на Украине, — написал Полянский.
Среди высказываний в документе приводятся слова украинского лидера Владимира Зеленского о попавших под санкции СНБО Украины, сказанные еще осенью 2021 года.
Не все представители людей — люди. Есть особи, я так считаю, — заявил он тогда.
Также в списке значится известное высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года о жителях Донбасса.
У нас будет работа — у них нет. У нас будут пенсии — у них нет. У нас будет забота о пенсионерах, детях — у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады — их дети будут сидеть в подвалах. Так и именно так мы выиграем эту войну, — сказал Порошенко.
Ранее сообщалось, что саммит Евросоюза предоставил Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в сообщество. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал это уникальным историческим моментом.