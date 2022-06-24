Россия направила в ООН подборку злостных заявлений украинских политиков Зампостпреда РФ Полянский: Россия передала в ООН примеры ненавистнических заявлений политиков Украины о Донбассе

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Заседание Совета Безопасности ООН

Российская делегация передала в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН официальный документ, содержащий подборку ненавистнических заявлений украинских чиновников и общественников, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. При этом он выразил надежду, что коллеги в международной организации лучше поймут, «с кем имеют дело».

Надеюсь, что это поможет нашим коллегам в ООН лучше понять, с кем мы на самом деле имеем дело на Украине, — написал Полянский.

Среди высказываний в документе приводятся слова украинского лидера Владимира Зеленского о попавших под санкции СНБО Украины, сказанные еще осенью 2021 года.

Не все представители людей — люди. Есть особи, я так считаю, — заявил он тогда.

Также в списке значится известное высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года о жителях Донбасса.

У нас будет работа — у них нет. У нас будут пенсии — у них нет. У нас будет забота о пенсионерах, детях — у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады — их дети будут сидеть в подвалах. Так и именно так мы выиграем эту войну, — сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что саммит Евросоюза предоставил Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в сообщество. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал это уникальным историческим моментом.