https://static.news.ru/photo/71f61fe0-e625-11e9-a0fe-fa163e074e61_660.jpg замглавы российского Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Рябков Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Новый советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен получил официальное приглашение посетить Россию. Об этом сообщил замглавы российского Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Рябков.

По его словам, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев направил О'Брайену приглашение, однако точных дат возможного визита преемника Джона Болтона в Москву пока нет.

Сроки подлежат дальнейшему согласованию, — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Отставка Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани.

Как писал News.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что назначит своим новым советником по национальной безопасности Роберта О’Брайена. По мнению американского лидера, он «будет фантастическим советником».