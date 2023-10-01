«Нет защиты»: ветеран ЦРУ назвал напугавшее Вашингтон российское оружие Экс-агент ЦРУ Макговерн: против российских гиперзвуковых ракет нет защиты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Российская армия имеет в своем распоряжении гиперзвуковые ракетные комплексы, против которых нет защиты даже у США, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру. По его словам, такое вооружение представляет серьезную опасность, и Вашингтону нельзя недооценивать арсенал ВС РФ. В противном случае американцев ждет не самый лучший исход, уверен эксперт.

Против них нет защиты, и даже Джо Байден признал, что нет оборонительных средств против некоторых ракет, которые были выпущены Россией по различным ключевым точкам на Украине, — заявил Макговерн.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что президент РФ Владимир Путин намекнул на разработку нового оружия. По его словам, Вашингтону следует серьезно озаботиться этим вопросом, ведь Россия уже доказала, что может не только разрабатывать мощнейшее вооружение, но и успешно применять его в бою.

Джонсон напомнил, что несколько лет назад никто не мог поверить, что Москва обладает гиперзвуковым оружием. Теперь, как заметил эксперт, его применили и в зоне СВО, шокировав Вашингтон, который даже не мог представить, на что способна российская армия.

Китайская газета Sohu тем временем назвала российский ракетный комплекс «Кинжал» супероружием. Издание отметило, что он обладает высокой скоростью и поразительной бронепробиваемостью.