«Военное искусство»: в Китае назвали «супероружием» российский «Кинжал» Sohu назвал российский ракетный комплекс «Кинжал» искусством мирового уровня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский ракетный комплекс «Кинжал» привлек внимание всего мира своей чрезвычайно высокой скоростью и поразительной бронепробивавемостью, сообщает газета Sohu. По информации издания, РФ удалось разработать новое поколение супероружия, которое может обходить защитные системы американских ракет.

Россия разработала новое поколение супероружия для обхода защитных систем американских ракет. «Кинжал» привлек внимание всего мира своей чрезвычайно высокой скоростью и поразительной бронепробиваемостью, – говоритсяв материале.

Использование «Кинжалов» в зоне проведения спецоперации представляет огромную угрозу для Украины, поскольку комплекс продемонстрировал силу, с которой до этого никто не сталкивался, отметили журналисты. По их мнению, ракетный комплекс – это сверхскоростное «достижение военного искусства мирового уровня».

Ранее издание Military Watch сообщило, что решение России вооружить истребители-бомбардировщики Су-34 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» позволит вооруженным силам страны расширить свои возможности в зоне СВО. Более того, обозреватели уверены, что интеграция снаряда с самолетом может изменить ситуацию на всех театрах боевых действий, где развернуты Су-34.