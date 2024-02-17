«Неправдоподобные рассказы»: в США раскритиковали слова Нуланд об Украине AC: заявления Нуланд по Украине оторваны от реальности

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Виктория Нуланд

Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о ситуации на Украине оторваны от реальности, пишет American Conservative. Издание отмечает, что ситуация на поле боя в настоящее время развивается по выгодному для России сценарию и это стало слишком очевидно, чтобы игнорировать происходящее.

Нуланд во время посещения Киева в начале текущего года выразила уверенность, что по мере укрепления обороны Украины президент России Владимир Путин получит ряд «неприятных сюрпризов» на поле боя. В результате, по словам американской чиновницы, Вооруженные силы Украины «добьются очень серьезных успехов».

Заявления Нуланд <...> — это эквивалент счастливых сказок на ночь, которые истеблишмент рассказывает себе, чтобы не подпускать к двери волков реальности, совести и неудач. Это крайне неправдоподобные рассказы о текущей ситуации на местах, — говорится в материале издания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поездки Виктории Нуланд в Киев, как правило, добром не кончаются. По его словам, Вашингтон продолжает провоцировать киевский режим на продолжение конфликта и делает так, чтобы погибало больше украинцев.