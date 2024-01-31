«Кризисный визит»: Поддубный заявил о срочной поездке Нуланд в Киев Поддубный связал визит Нуланд в Киев с возможным увольнением Залужного

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Виктория Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в срочном порядке прибыла в Киев в качестве «кризисного управляющего», заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его мнению, поводом для этого послужила попытка президента Украины Владимира Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Она вызвала недовольство в Вашингтоне.

Нуланд экстренно прибыла в Киев. Это кризисный визит. Ну, знаете, когда в филиале бардак из головного офиса отправляют управляющего. Зеленский пытался уволить Залужного без санкции кураторов. Это все, что нужно знать о киевском режиме в разрезе самостоятельности, — написал Поддубный.

Факт визита Нуланд на Украину также подтвердили в посольстве США в Киеве, опубликовав соответствующий пост на странице в Facebook (деятельность в России запрещена). По словам посла Бриджит Бринк, которые приводит ТАСС, Нуланд планирует встретиться с украинскими политиками, ветеранами ВСУ, а также с представителями гражданского общества. Сколько дней проведет заместитель госсекретаря США в Киеве неизвестно.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ранее заявил, что между Зеленским и Залужным существует определенная напряженность. По его мнению, это связано с тем, что главнокомандующий ВСУ неоднократно делал не военные, а политические заявления. В то же время парламентарий подчеркнул, что принципиальных разногласий между Зеленским и Залужным нет.