Песков: приезд Нуланд в Киев добром не кончается Песков: США делают так, чтобы погибало больше украинцев

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктория Нуланд

Поездки заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд в Киев, как правило, добром не кончаются, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. По его словам, Вашингтон продолжает провоцировать киевский режим на продолжение конфликта и делает так, чтобы погибало больше украинцев.

Во-первых, я бы предпочел не комментировать госпожу Нуланд. Думаю, это было бы лучше делать моим коллегам из Министерства иностранных дел. Во-вторых, как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала, — высказался Песков.

Он подчеркнул, что США сохраняют и повышают степень своей вовлеченности в украинский конфликт, но никаким образом не смогут повлиять на исход специальной военной операции России. Песков отметил, что все цели РФ будут достигнуты. Представитель Кремля также добавил, что Вашингтон сохраняет враждебное отношение к России во всех проявлениях.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой ранее предположил, что «милыми сюрпризами», о которых заявила Нуланд во время визита на Украину, могут быть американские реактивные снаряды GLSDB. По его словам, Пентагон давно обещает Киеву эти ракеты, дальность полета которых составляет до 150 км. Липовой не исключил, что поездка Нуланд на Украину напрямую связана с возможными поставками GLSDB для ВСУ.