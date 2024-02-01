Герой РФ раскрыл, какими «сюрпризами» на Украине Нуланд угрожала Путину Герой России Липовой: «милыми сюрпризами» Нуланд могут быть ракеты GLSDB

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктория Нуланд

«Милыми сюрпризами», о которых заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита на Украину, могут быть американские реактивные снаряды GLSDB, предположил в беседе с NEWS.ru герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, дальность полета этих ракет составляет до 150 километров.

Нуланд — известный, один из самых агрессивных, ястребов в Демократической партии. Те милые сюрпризы, о которых она говорила в Киеве, вероятно, это американские реактивные снаряды GLSDB с дальностью полета до 150 км, — предположил Липовой.

Пентагон давно обещает Киеву боеприпасы соответствующего типа, добавил он. Если Нуланд и решила поехать в Киев, то это было сделано, скорее всего, для обсуждения деталей скорейших поставок данных снарядов, предположил генерал-майор.

Ранее издание Politico сообщало, что Киев может получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже 31 января. Передача должна была пройти в рамках анонсированных в 2023 году поставок. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи Украине объявлялось в начале прошлого года.