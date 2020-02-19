https://static.news.ru/photo/62d21e2e-533f-11ea-a2d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Watchara Phomicinda/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестный открыл стрельбу в американском штате Миссисипи. Два человека погибли.

Об этом сообщает издание Independent, ссылаясь на местных чиновников. По их данным, трагедия произошла на парковке возле Баптистского медицинского центра в столице штата городе Джексон.

Неизвестный застрелил сначала работницу больницы, а затем охранника парковки, который пытался вмешаться. После этого стрелок сел в автомобиль убитой им женщины и скрылся с места преступления. Начальник полиции города Джеймс Дэвис сообщил, что по предварительной версии, убийство связано с бытовыми вопросами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что злоумышленник устроил стрельбу в одном из торговых центров Бангкока. Один человек погиб.