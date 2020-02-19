Неизвестный открыл стрельбу в американском штате Миссисипи. Два человека погибли.
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Неизвестный застрелил сначала работницу больницы, а затем охранника парковки, который пытался вмешаться. После этого стрелок сел в автомобиль убитой им женщины и скрылся с места преступления. Начальник полиции города Джеймс Дэвис сообщил, что по предварительной версии, убийство связано с бытовыми вопросами.
Ранее NEWS.ru писал о том, что злоумышленник устроил стрельбу в одном из торговых центров Бангкока. Один человек погиб.
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