https://static.news.ru/photo/8337cdd8-5238-11ea-98a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Keren/Xinhua/Global Look Press

Злоумышленник устроил стрельбу в одном из торговых центров Бангкока. Один человек погиб.

Инцидент произошёл в торговом центре Centure Plaza на бытовой почве.

По данным газеты Khao Sod, погибла сотрудница салона красоты. Личность нападавшего не раскрывается. Ещё один человек получил ранения.

NEWS.ru сообщал, что 8 февраля капрал армии Таиланда Чакрапант Тхомма устроил стрельбу в торговом центре «Терминал-21». Сначала он убил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем на угнанном автомобиле приехал к торговому центру. Находясь в здании, он убил 29 человек и ранил ещё 58. Мужчину ликвидировали силовики утром 9 февраля.