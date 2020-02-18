Злоумышленник устроил стрельбу в одном из торговых центров Бангкока. Один человек погиб.
Инцидент произошёл в торговом центре Centure Plaza на бытовой почве.
По данным газеты Khao Sod,
NEWS.ru сообщал, что 8 февраля капрал армии Таиланда Чакрапант Тхомма устроил стрельбу в торговом центре «Терминал-21». Сначала он убил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем на угнанном автомобиле приехал к торговому центру. Находясь в здании, он убил 29 человек и ранил ещё 58. Мужчину ликвидировали силовики утром 9 февраля.
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