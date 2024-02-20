Названо единственное условие поражения Трампа на выборах президента США Лидовской: Трамп может проиграть выборы президента в случае их фальсификации

Фото: IMAGO/Chris Moore/Global Look Press

Дональд Трамп

Претендент на пост президента США Дональд Трамп может проиграть выборы, если их сфальсифицируют, поделился своим мнением с NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Он с уверенностью заявил, что бывший глава государства вернется в Белый дом, если его кандидатуру допустят до голосования.

Очевидно, что Трамп победит, если его допустят к выборам. Если он проиграет, значит, демократы используют административное давление для фальсификации выборов, как в прошлый раз, — говорит Лидовской.

Ранее Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане, назвал своего соперника — главу Белого дома Джо Байдена — коррумпированным человеком и ужасным президентом. Миллиардер подчеркнул, что лидера нации контролируют фашисты, и все они являются угрозой для государства. Также он назвал Байдена человеком с очень низким уровнем интеллекта.

Трамп выразил мнение, что Байден некомпетентен для своей должности и не может «самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений». Бывший хозяин Белого дома отметил, что страна разваливается и стала посмешищем для всей планеты.

Кроме того, Трамп заявил, что коррупция в судебной системе и неконтролируемый поток мигрантов превращают США в страну третьего мира. По его словам, Соединенные Штаты Америки «уже во многих отношениях превратились в нее».