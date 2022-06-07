Названо число американцев, желающих видеть Путина своим президентом

Фото: Chen Jianli/XinHua/Global Look Press

Владимир Путин

Число американцев, желающих видеть Владимира Путина своим президентом, составляет 16%, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на данные опросов от InfoBrics. При этом 53% высказались против политики США на Украине, лишь для 5% это приоритетное направление.

Это показывает не только то, насколько сейчас непопулярен Байден, но и то, что американский народ перестает верить основным СМИ и начинает сочувствовать политическим лидерам, которые противостоят западным политикам и не похожи на них, — пишет издание.

Отмечается, что граждане США озабочены своими экономическими и социальными проблемами. Их ежедневно касаются такие вопросы, как инфляция, но не украинский конфликт. Именно от внутренней стабильности зависит поддержка президента и Джо Байден рискует упустить соотечественников в стан республиканцев, считают журналисты.

Как писала ранее газета The New York Times, Вашингтон не может бесконечно поддерживать Киев, поэтому должен переложить часть помощи Украине на Евросоюз. По мнению автора, США выделили сумму, втрое превышающую ту, что давал Евросоюз, а значит, им необходимо обратиться к западным партнерам, чтобы снять нагрузку со своего бюджета. Уточняется, что военная помощь США помогла немного замедлить военную операцию, однако не остановила её полностью.