NASA продлит контракт на языковую поддержку в России NASA продлит контракт на языковые услуги в рамках программы МКС до 2028 года

NASA собирается продлить соглашение с компанией TechTrans International (TTI) на предоставление языковых и логистических услуг, говорится на сайте госзакупок США. Договор будет работать в рамках программы Международной космической станции (МКС) до 30 сентября 2028 года.

В соответствии с документом, продлевается действующий контракт на услуги по русскому языку и логистике, который истекает 30 сентября 2026 года. Ожидается, что объем дополнительных работ составит около $25 млн (1,9 млрд рублей), что может увеличить общую сумму контракта до $81,7 млн (6,5 млрд рублей).

Согласно условиям контракта, подрядчик отвечает за перевод, включая устный синхронный и последовательный перевод, а также за языковую подготовку для сотрудников NASA и участников международных миссий на МКС. Ключевыми рабочими языками остаются русский и английский. Контракт также охватывает широкий спектр логистических услуг в России и Казахстане, включая управление офисами NASA, сопровождение сотрудников в командировках, обеспечение автопарка, транспортировку грузов, оформление виз и пропусков, а также поддержку операций на Байконуре.

NASA сообщает о планах продлить контракт без проведения альтернативного выбора. В то же время заинтересованные организации могут представить свои предложения до 17 августа. Решение о возможности проведения конкурса будет приниматься исключительно ведомством.

Ранее стало известно, что глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и глава Минтранса США — исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи обсудили сотрудничество двух стран. Стороны также поговорили о дальнейшей эксплуатации МКС.