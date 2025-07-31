«Наломает дров»: Трампа предупредили о последствиях резких заявлений об РФ

Президент США Дональд Трамп рискует создать себе много проблем резкими заявлениями о России, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. При этом, по его словам, подобная ситуация может быть полезна для главы Белого дома, так как может отрезвить его в вопросе отношений с Москвой, Пекином и Нью-Дели.

Возможно, что Трамп наломает дров, наступит на грабли. Для него это, наверное, будет полезно даже в какой-то степени, он окончательно поймет, что ему не удастся заставить Индию отказаться от российской нефти, учитывая, что Россия на текущий момент ее ключевой поставщик. Возможно, у него все-таки будет более трезвая и реалистичная позиция появляться и в контексте отношений с Индией, Китаем и Россией. Если же нет, тогда у Трампа будут обостряться проблемы в рамках внешнеполитической активности в сравнении даже с теми проблемами, которые мы уже наблюдаем, — сказал Дудаков.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Трамп делает громкие высказывания об экономике России, которые рассчитаны на американскую аудиторию. По мнению депутата, слова главы Белого дома носят эпатажный характер и напоминают выступление артиста.