На Западе рассказали, что будет со спутниками из-за ядерного оружия CNN: применение ядерного оружия в космосе угрожает почти всем спутникам

Фото: Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Любые попытки применить ядерное оружие в космическом пространстве существенно повышают риски засорения орбиты Земли различным мусором и обломками, сообщает CNN. При этом издание напомнило, что США обвиняют Россию в создании такого оружия.

По данным издания, в США предполагают, что российская сторона занимается разработкой спецоружия с ядерной составляющей, благодаря которому можно будет поражать любые цели (коммерческие и правительственные), находящиеся на околоземной орбите. Взрыв в этом случае спровоцирует выброс электромагнитной волны, после чего в зоне уязвимости окажутся спутники связи. Наличие же последних несет в себе большую опасность для остальных объектов на орбите.

Большая опасность любого возможного ЭМИ-устройства на орбите заключается в том, что оно может сделать большие части определенных орбит непригодными для использования, то есть на орбите появится множество вышедших из строя спутников, — сообщает телеканал со ссылкой на источники.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления США об угрозе размещения ядерного оружия России в космосе, заявил, что это очередная уловка Вашингтона. Таким способом, добавил он, власти США пытаются вынудить конгресс голосовать за законопроект о помощи Украине.