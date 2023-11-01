«На фундаментальном уровне»: Маск в резкой форме описал личность Сороса Маск: Сорос ненавидит человечество на фундаментальном уровне

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава фонда «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в РФ) Джордж Сорос является человеконенавистником, заявил в рамках подкаста Джо Рогана американский миллиардер Илон Маск. По его мнению, это заложено в финансисте «на фундаментальном уровне».

На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне, — отметил Маск.

Это не первый выпад Маска в сторону Сороса. Летом миллиардер заявил о намерении подать в суд на фонд Сороса. Маск пояснил, что таким образом хочет отстоять свободу слова, которую сейчас пытаются подавить.

Весной этого года Маск публиковал твит, где сравнивал Сороса со злодеем из комиксов «Люди Икс» Магнето и заявлял, что филантроп ненавидит все человечество. По мнению Маска, благотворительные организации Сороса лишь прикрываются в своей работе благими целями, но на деле пытаются «разрушить ткань цивилизации». Тогда предприниматель впервые сообщил, что Сорос в глубине души «ненавидит человечество».

Также Маск раскритиковал текущую политику ЕС и сохранение действующих миграционных трендов, которые, по его мнению, приведут Европу к краху. Предприниматель отметил, что действия властей делают гражданскую войну в регионе неизбежной.