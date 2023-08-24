Маск решил судиться с Соросом из-за подавления свободы слова

Фото: M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск заявил о намерении подать в суд на фонд «Открытое общество» (признан в России нежелательной организацией) финансиста и филантропа Джорджа Сороса. В социальной сети Twitter (X) Маск заявил, что причиной стало желание остановить «подавление свободы слова».

Так точно. Х подаст в суд, чтобы остановить это. Жду не дождусь, когда начнется разбирательство! — указал предприниматель в комментарии к статье журналиста Бена Скаллана.

В своем материале Скаллан заявляет о том, что финансируемые Соросом фонды якобы продвигают политику цензуры в Ирландии и Шотландии. Это включает в себя полицейские обыски жилищ, проверки персональных телефонов и компьютеров граждан, утверждает журналист.

Скаллан указал, что основанием для подобных действий служит насаждаемый организациями Сороса тезис о росте числа преступлений на почве ненависти среди местного населения данных регионов. По словам журналиста, целью «распространения дезинформации» является «оправдание драконовских мер по подавлению свободы слова».

Весной этого года Маск публиковал твит, где сравнивал Сороса со злодеем из комиксов «Люди Икс» Магнето и заявлял, что филантроп ненавидит все человечество. По мнению Маска, благотворительные организации Сороса лишь прикрываются в своей работе благими целями, но на деле пытаются «разрушить ткань цивилизации».