На Аляске разбились два вертолета армии США

Фото: Capt. Kyle Abraham / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военное командование армии США сообщило, что два военных вертолета разбились на Аляске во время тренировочного полета, передает РИА Новости. Отмечается, что вертолеты AH-64 Apache дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс. Представители ВС США не уточнили состояние экипажей. В настоящее время проводится проверка произошедшего.

На месте происшествия работают сотрудники службы быстрого реагирования. Инцидент расследуется, дополнительная информация о нем будет опубликована, когда она станет известна, — сказано в публикации.

Американские военные не стали уточнять количество человек на борту и их состояние.

Ранее произошло крушение МиГ-31 в 10 километрах от города Мончегорска. Как сообщалось, у самолета в ходе выполнения планового полета загорелся один из двигателей, после чего он упал. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что истребитель перед падением воспламенился. В Минобороны также уточнили, что МиГ-31 разбился при выполнении планового учебного полета.

Известно, что авиапроисшествие произошло во время учебного полета. Летчик-испытатель Владимир Кондауров предполагал, что причиной аварии могла стать ошибка пилотов. По его мнению, во время полета у боевой машины также могла выйти из строя система управления.