https://static.news.ru/photo/5e2b3c7c-e817-11e9-914d-fa163e074e61_660.jpg Джон Диллинджер Фото: fbi.gov

Власти штата Индиана выдали разрешение на вскрытие могилы знаменитого американского преступника Джона Диллинджера.

Он орудовал на территории США в 30-е годы ХХ века и получил прозвище «врага общества № 1». Эксгумацию останков планируют провести 31 декабря 2019 года. Процедура пройдёт в соответствии с запросом родственников преступника.

Дело в том, что племянник и племянница Диллинджера уверены, что в могиле лежит самозванец. По мнению племянников, именно его агенты ФБР застрелили в 1934 году вместо их дяди, пишет Би-Би-Си .

Они утверждают, что у знаменитого бандита были другие отпечатки пальцев и анатомические особенности. ФБР назвала желание родственников эксгумировать Диллинджера «теорией заговора». В бюро подчеркнули, что у них на руках «масса информации», которая доказывает обратное.

Первый раз дату вскрытия могилы назначили на 16 сентября. Это вызвало протест у администрации кладбища Индианаполиса. Сотрудники могильного комплекса побоялись, что процедура «нарушит атмосферу покоя».

В итоге местные власти разрешили провести эксгумацию, но потребовали перезахоронить гангстера в этот же день.

В годы Великой депрессии в США Джон Диллинджер ограбил более 20 банков, четыре полицейских отделения и умудрился дважды сбежать из тюрьмы. Он возглавлял список самых разыскиваемых американских преступников, а за его голову тогда давали огромную сумму — $10 тысяч. Диллинджера застрелили в 1934 году в Чикаго в возрасте 31 года.

Родные бандита положили на его гроб около 2,5 т бетона, опасаясь, что останки могут похитить, писал News.ru.