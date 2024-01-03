Маск озвучил самую большую проблему человечества Маск: демографический коллапс является главной проблемой человечества

Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Демографический коллапс угрожает населению Земли, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети Twitter (X). По его мнению, это самая большая проблема, с которой сталкивается человечество.

Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это демографический коллапс, — так Маск прокомментировал сообщение о рекордно низком уровне рождаемости в нескольких странах.

До этого Маск рассказал, чего ждать от 2024 года. По его словам, новый год станет хуже предыдущих, «безумия» будет еще больше. Таким образом бизнесмен ответил на вопрос пользователя соцсети о том, на какой рассчитывать год после «четырех лет сумасшествия».

Ранее бизнесмен заявил, что человечеству необходимо заняться освоением космоса и заселением других планет. В частности, бизнесмен считает, что люди должны основать базу на Луне и возвести города на Марсе.

В октябре бизнесмен обеднел на $16 млрд за сутки. Причиной потери части капитала стало падение акций компании Tesla. Спад составил 9,3% — до $220. Этому предшествовало обнародование информации о сокращении чистой прибыли корпорации в 1,8 раза по итогам третьего квартала. Однако финансовое состояние Маска от этого не сильно изменилось. В 2023 году он заработал $95,4 млрд, так что предприниматель по-прежнему возглавляет список 500 самых богатых людей мира. Журналисты считают, что укреплению капитала Маска поспособствовал успех его компаний SpaceX и Tesla.