Маск ответил на попытки Пентагона удалить посты в Twitter об Украине Маск высмеял попытки Пентагона удалить твиты после утечки секретных данных об Украине

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Попытки Министерства обороны США удалить посты в Twitter, содержащие секретную информацию об Украине, привлекут еще большее внимание к ней, считает предприниматель и владелец соцсети Илон Маск. Ранее стало известно, что Пентагон пытается договориться с руководством Twitter об удалении публикаций, связанных со «слитыми» в Сеть секретными документами.

Да, вы можете полностью удалять вещи из интернета — это работает отлично и не привлекает внимание к тому, что вы пытались скрыть, — написал Маск.

7 апреля сообщалось, что в Пентагоне произошла утечка секретных документов. Данные под грифом «совершенно секретно» были опубликованы в социальных сетях. Содержимое этих бумаг датировано началом марта.

Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.

Днем позднее стало известно, что в Сеть утекла новая порция секретных документов США. По данным СМИ, содержимое документов касается Украины, Китая и Ближнего Востока. Аналитики предположили возможности утечки более чем сотни различных документов.