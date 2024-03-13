Маск одним словом отреагировал на слова Путина о применении ядерного оружия Маск согласился с позицией Путина по вопросу применения ядерного оружия

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск счел правильной позицию президента Владимира Путина по ядерному оружию. В аккаунте Twitter (X) он прокомментировал публикацию издания Zerohedge, которое сообщило, что РФ применит боеголовки, если государство окажется под угрозой. На этот пост американский предприниматель ответил кратко.

Конечно, — констатировал Маск.

Ранее Путин заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине не было необходимости применять ядерное оружие. У Москвы есть принципы использования тактического ядерного оружия (ТЯО), которым она не изменит, добавил глава государства. Президент вновь обратил внимание на Стратегию, в которой сказано, что Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы суверенитету и независимости страны.

Ранее российский лидер также заявил, что с военно-технической точки зрения Россия уже готова к ядерной войне. Причем отечественная ядерная триада является более современной, нежели триады других стран, подчеркнул глава государства. При этом по носителя и зарядам у стран примерный паритет, указал Путин.