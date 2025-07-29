Макияж рук заметили у посетившего Шотландию Трампа Independent: Трамп покрыл руки консилером во время поездки в Шотландию

Руки президента США Дональда Трампа были покрыты консилером во время его поездки в Шотландию, сообщает The Independent. В частности, это было заметно, когда американский лидер встречался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По данным издания, у 79-летнего Трампа на руке постоянно появляются синяки, которые в Белом доме объясняли большим количеством рукопожатий и приемом определенных лекарств. Кроме того, у главы государства была диагностирована хроническая венозная недостаточность. Однако в администрации президента утверждают, что Трамп «по-прежнему в отличной форме».

Ранее американский лидер, говоря о возможности встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что разговоры об урегулировании украинского конфликта ему уже не интересны. Трамп считал, что Москва «захочет быстро положить этому конец», но теперь республиканец не намерен обсуждать эту тему.

До этого стало известно, что хозяин Белого дома поставил новый ультиматум России по заключению мира с Украиной, который составит от 10 до 12 дней. По словам президента США, нет никаких причин ждать 50 дней, чтобы Москва и Киев достигли мирного соглашения.