Конгрессвумен предрекла уничтожение экономики США из-за БРИКС Конгрессвумен Тейлор Грин: БРИКС уничтожит американский доллар

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

БРИКС уничтожает американскую экономику, пока кандидаты в президенты США все глубже втягивают страну в конфликт на Украине, написала на своей странице в социальной сети Twitter (X) член конгресса Марджори Тейлор Грин. Таким образом она отреагировала на прошедшие ранее дебаты участников праймериз от Республиканской партии. Она подчеркнула, что кандидаты в президенты США не понимают, какую угрозу представляет БРИКС.

Я все еще испытываю чистое отвращение к тому факту, что почти все кандидаты прошлой ночью были неистовыми неоконсерваторами, стремящимися еще глубже втянуть Америку в войну на Украине, — написала Тейлор Грин.

По мнению конгрессвумен, организация способна «подорвать американскую экономику и уничтожить доллар».

Очередной саммит БРИКС завершился 24 августа в ЮАР. В ходе мероприятия президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

Как отметил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, объединение БРИКС в отличие от «Большой семерки» не является блоком и гомогенной структурой, где все участницы придерживаются схожих с США политических взглядов. По его словам, внутри БРИКС есть много противоречий, которые не мешают членам организации эффективно взаимодействовать.