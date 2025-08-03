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03 августа 2025 в 05:05

Комик «удочерил» паранормальную куклу, оставлявшую страшные надписи

Комик Райф купил музей с паранормальной куклой Аннабель

Фото: Sebastian Gabsch/Geisler-Fotopre/Global Look Press

Куклу Аннабель, вдохновившую Голливуд на создание фильмов «Заклятие», «удочерил» американский комик Мэтт Райф, передает New York Post. В материале говорится, что артист купил дом в Коннектикуте и оккультный музей исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррен Уоррен, где находится игрушка.

Фильмы «Заклятие» — мои любимые страшные фильмы всех времен. Поэтому для меня невероятная честь взять на себя управление одним из самых выдающихся объектов в истории паранормальных явлений, — пояснил комик.

Считается, что кукла проявляла паранормальную активность в 1970-х годах, прежде чем попасть в музей. Она якобы двигалась по комнате, пугала обитателей дома и оставляла зловещие надписи.

Ранее известного исследователя паранормальных явлений Дэна Риверу обнаружили мертвым в гостиничном номере в американском городе Геттисберг. Это произошло во время гастрольного тура «Бесы в бегах» с тряпичной куклой Аннабель, в которой, по его утверждению, был злой дух.

Тем временем польский экстрасенс Кшиштоф Яцковский сделал прогноз на будущий год, который станет самым опасным для мира. По его словам, по миру пройдет волна революций, миграционных кризисов и терактов, «на улицы выйдут вооруженные толпы».

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