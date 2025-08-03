«Вооруженные толпы»: экстрасенс сделал зловещий прогноз на 2026 год Экстрасенс Яцковский заявил, что 2026 год станет самым опасным для мира

Следующий, 2026 год, станет самым опасным для мира, заявил польский экстрасенс Кшиштоф Яцковский. По его словам, по миру пройдет волна революций, миграционных кризисов и терактов, передает Radio ESKA.

В мире произойдут теракты. Крупные перевороты, большие революции. На улицы выйдут вооруженные толпы, — констатировал предсказатель.

Как считает Яцковский, политическая ситуация во всем мире в 2026 году резко обострится. И прямо сейчас, уверен ясновидец, начинается подготовка к этим событиям.

Ранее выяснилось, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни предсказал договор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В эфире программы Владимира Соловьева политик предрек визит главы Белого дома в Москву, в ходе которого Москва и Вашингтон договорятся, что Новороссия, Крым и Донбасс войдут в состав России, а Украине отойдут «Львов и еще пять районов».

До этого зампред Госдумы Борис Чернышов вспомнил другое пророчество Жириновского. Он опубликовал запись политика, где тот предрекал объединение русского мира в границах СССР в 2025 году. Чернышов отметил, что почерк Жириновского «почти врачебный» и сложен для расшифровки.