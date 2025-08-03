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03 августа 2025 в 04:44

«Вооруженные толпы»: экстрасенс сделал зловещий прогноз на 2026 год

Экстрасенс Яцковский заявил, что 2026 год станет самым опасным для мира

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Следующий, 2026 год, станет самым опасным для мира, заявил польский экстрасенс Кшиштоф Яцковский. По его словам, по миру пройдет волна революций, миграционных кризисов и терактов, передает Radio ESKA.

В мире произойдут теракты. Крупные перевороты, большие революции. На улицы выйдут вооруженные толпы, — констатировал предсказатель.

Как считает Яцковский, политическая ситуация во всем мире в 2026 году резко обострится. И прямо сейчас, уверен ясновидец, начинается подготовка к этим событиям.

Ранее выяснилось, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни предсказал договор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В эфире программы Владимира Соловьева политик предрек визит главы Белого дома в Москву, в ходе которого Москва и Вашингтон договорятся, что Новороссия, Крым и Донбасс войдут в состав России, а Украине отойдут «Львов и еще пять районов».

До этого зампред Госдумы Борис Чернышов вспомнил другое пророчество Жириновского. Он опубликовал запись политика, где тот предрекал объединение русского мира в границах СССР в 2025 году. Чернышов отметил, что почерк Жириновского «почти врачебный» и сложен для расшифровки.

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