«Вооруженные толпы»: экстрасенс сделал зловещий прогноз на 2026 год

Следующий, 2026 год, станет самым опасным для мира, заявил польский экстрасенс Кшиштоф Яцковский. По его словам, по миру пройдет волна революций, миграционных кризисов и терактов, передает Radio ESKA.
В мире произойдут теракты. Крупные перевороты, большие революции. На улицы выйдут вооруженные толпы, — констатировал предсказатель.
Как считает Яцковский, политическая ситуация во всем мире в 2026 году резко обострится. И прямо сейчас, уверен ясновидец, начинается подготовка к этим событиям.
Ранее выяснилось, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни предсказал договор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В эфире программы Владимира Соловьева политик предрек визит главы Белого дома в Москву, в ходе которого Москва и Вашингтон договорятся, что Новороссия, Крым и Донбасс войдут в состав России, а Украине отойдут «Львов и еще пять районов».
До этого зампред Госдумы Борис Чернышов вспомнил другое пророчество Жириновского. Он опубликовал запись политика, где тот предрекал объединение русского мира в границах СССР в 2025 году. Чернышов отметил, что почерк Жириновского «почти врачебный» и сложен для расшифровки.