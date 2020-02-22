https://static.news.ru/photo/667d7f4e-55e9-11ea-8116-fa163e074e61_660.jpg Клинт Иствуд Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Голливудский актёр Клинт Иствуд сообщил, что считает миллиардера Майкла Блумберга «лучшим для США». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Актёр назвал действующего президента Дональда Трампа неплохим лидером, но уточнил, что одного срока для него достаточно.

Клинт Иствуд отметил, что уважает разные идеи и готов постоянно учиться у других людей. Однако актёр заметил, что политика стала, в последнее время, «злобной».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Майкл Блумберг готов платить в социальных сетях по $2,5 тысячи в месяц каждому участнику за агитацию в поддержку его кандидатуры на пост президента США. Тем не менее, компания Twitter заблокирует 70 аккаунтов, которые публиковали посты в поддержку бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.