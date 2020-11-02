Кандидат в президенты США: с Россией можно прийти к соглашению

Президентские выборы в США считаются схваткой Джо Байдена и Дональда Трампа. Но в избирательных бюллетенях у американцев 3 ноября появятся не только их фамилии. В каждых выборах участвует целый ряд представителей «третьих партий» и независимых кандидатов. Шансы на их победу стремятся к нулю, но это не мешает им раз за разом пытаться прорваться в Белый дом. NEWS.ru поговорил с одним из таких кандидатов — бизнесменом из Калифорнии Роке де ла Фуенте. Он уже второй раз выдвигается в президенты и считает, что тем самым приближает наступление новой эры в американской политике.

— Две политические партии доминируют на американской политической арене уже долгие годы. В таких условиях выдвигаться в президенты в качестве независимого кандидата кажется делом безнадёжным. Почему вы всё-таки на это решились?

— Ответ довольно простой. В других странах пытались, и у них получилось. Например, Мексику сто лет контролировала одна партия. Затем к власти на 30 лет пришла другая. А потом появилась третья. Мы больше не можем ограничивать свой выбор тем, что есть. Например, в 2016 году у нас был выбор между Хиллари и Трампом — двумя самыми плохими вариантами для американского народа. Нас 330 миллионов, и неужели мы не можем придумать что-то получше? Я думаю, это вопрос времени. Может быть, этого не случится в 2020 году, но это может случиться в 2024-м или 2028-м. Людям наконец надоест эта дуополия.

Роке де ла Фуенте (слева) Roque

— Получается, вы просто пытаетесь раскачать систему?

— Да, можно и так сказать. И Республиканская, и Демократическая партии коррумпированы, они не позволяют кому-то вроде меня победить. Они винят во всём русских, но это неправда. Я знаю, что демократы жульничали (на праймериз. — NEWS.ru) в 2016-м. Это всё равно что устраивать Олимпийские игры, но не пускать никого на стадион. Мне позволили выставить кандидатуру только в 42 штатах из 50. И я потратил много денег на свою кампанию, но они, конечно, убедились, что я побегу с развязанными шнурками. А в 2020-м Дональд Трамп сделал так, чтобы у него не было конкурентов внутри партии, хотя я и пытался на этот раз выдвинуться от республиканцев. Поэтому теперь я выдвигаюсь как независимый кандидат.

— Чьи голоса вы собираетесь завоевать?

— Есть много людей, которые думают так же, как я. Они не любят ни демократов, ни республиканцев и просто хотят проголосовать за кого-то здравомыслящего. Я рассчитываю на всех, кто разочарован в системе, и тех, кому нравится моя программа. Например, я считаю, что иммигранты — это ценный актив, а не обуза. Без них эта страна не была бы тем, что она есть.

Роке де ла Фуенте Roque

— Каким вам видится будущее Америки?

— Мы — первая экономика мира, и мы не можем себе позволить плохого президента ещё на четыре, восемь, двенадцать лет. У нас много людей с духом предпринимательства, которые продолжат внедрять инновации. С правильным президентом и правильной политикой прогресс будет не остановить. Но демократы и республиканцы сдерживают этот рост.

— Кого из мировых лидеров настоящего или прошлого вы можете назвать примером для себя?

— Это хороший вопрос. Бенито Хуарес был президентом Мексики более ста лет назад. И он был очень мудрым человеком. Он говорил: «Уважайте права каждого человека — и будете жить в мире». Удивительно, что кому-то пришла в голову такая мысль более ста лет назад. Представьте, чего бы мы могли достигнуть, если бы это правило соблюдалось во всём мире.

— Если бы вас избрали президентом, как бы вы строили отношения с Россией?

— Я был в России три раза. Последний — во время чемпионата мира по футболу, провёл пять недель в вашей замечательной стране. А 10 лет назад я был в Санкт-Петербурге. Так что я люблю вашу страну, у вас красивейшие города и замечательные люди. Нам нужно просто сесть и поговорить. И если уважать друг друга, то мы сможем прийти к соглашению. Кстати, господин Путин был рождён в тот же год, что и я, мы одного возраста (смеётся).