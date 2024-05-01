Истребитель F-16 потерпел крушение в США Fox News: F16 ВВС США разбился рядом с авиабазой Холломан в Нью-Мексико

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

Американский истребитель F-16 Fighting Falcon, находящийся на вооружении Военно-воздушных сил США, потерпел крушение рядом с авиабазой Холломан в штате Нью-Мексико 30 апреля, сообщает The Fox News. Согласно информации телеканала, пилоту удалось катапультироваться, его госпитализировали.

Пилот, который катапультировался, был единственным пассажиром на борту и был доставлен на скорой для оказания медицинской помощи, — говорится в публикации.

Крушение военного самолета произошло недалеко от национального парка «Уайт Сэндс» около 11:50 по местному времени (20:50 мск). Некоторые его части были закрыты для посещения, на место прибыли экстренные службы.

Ранее сообщалось о гибели девяти военных в департаменте Боливар в сельской местности на севере Колумбии при крушении вертолета. Они доставляли грузы в муниципалитет Санта-Роза-дель-Сур, где недавно произошли столкновения между группировкой Армии национального освобождения и крупнейшим наркокартелем страны «Клан залива».

До этого стало известно о столкновении двух вертолетов в воздухе во время репетиции военного парада в честь 90-летия Королевского военно-морского флота в столице Малайзии Куала-Лумпуре. На борту находились 10 человек, все они погибли.