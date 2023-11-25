Маск одним словом оценил катастрофу в США из-за Украины Маск назвал пугающим дефицит боеприпасов в США из-за Украины

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск в Twitter (Х) прокомментировал заявление бизнесмена Дэвида Сакса, который сообщил о серьезной проблеме с боеприпасами в США из-за помощи Украине. Маск назвал ситуацию «пугающей».

Пугающе, — отметил миллиардер.

Сакс в своем посте уточнял, что о проблемах с боеприпасами в США стало известно еще в прошлом году, однако до сих пор Вашингтон не решил проблему дефицита.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский конфликт оставил США ни с чем. По его словам, военные запасы Вашингтона истощены, а «война на Украине проиграна». Также Макгрегор подчеркнул, что украинская армия находится на грани развала из-за высокого уровня дезертирства среди военных. По словам экс-советника главы Пентагона, командиры сдают в плен целые подразделения из-за невозможности эвакуации раненых.

Вместе с тем канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что финансовые проблемы в Германии не станут поводом для прекращения поддержки Украины. По его словам, Берлин намерен делать все, чтобы сохранить сплоченность в стране. Общий объем помощи Германии уже превысил €25 млрд. Это сделало ФРГ вторым поставщиком вооружения на Украину после США.