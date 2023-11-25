Шольц не считает проблемы с бюджетом в ФРГ помехой для помощи Украине Шольц: Германия будет помогать Украине, несмотря на финансовые сложности

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Олаф Шольц

Финансовые проблемы в Германии не являются поводом для прекращения поддержки Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на съезде Социал-демократической партии Германии в Бранденбурге. По его словам, Берлин намерен делать все, чтобы сохранить сплоченность в стране, передает ТАСС.

Мы будем дальше поддерживать Украину. Мы будем делать всё для того, чтобы смягчить экономические последствия войны. Мы будем делать всё, чтобы сохранить сплоченность в стране. И то же самое касается крупного проекта по промышленной модернизации в Германии, — заявил Шольц.

Общий объем помощи Германии уже превысил €25 млрд. Это сделало ФРГ вторым поставщиком вооружения на Украину после США.

Ранее журналист Дэвид Экс заявил, что поставки вооружения на Украину бессмысленны, пока в стране нет способных офицеров. По его словам, грамотное руководство «не фигурирует» в списках обещанной помощи, объемы которой тем не менее превышают миллиарды долларов.

Еще одной проблемой Киева является острый дефицит боеприпасов, добавил он. Поставки же полностью зависят от США и Евросоюза. Кроме прочего, по словам эксперта, ВСУ не обладают достаточным количеством оборудования для обнаружения мин.