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21 июля 2025 в 16:50

Хегсет снова отказался от участия в онлайн-встрече «Рамштайна»

«Страна.ua»: Хегсет отказался от участия во встрече в формате «Рамштайн»

Питер Хегсет Питер Хегсет Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.comGlobal Look Press

Министр обороны США Питер Хегсет отказался от участия в онлайн-встрече в формате «Рамштайн», сообщило издание «Страна.ua». Отмечается, что на ней будет обсуждаться предоставление военной помощи Украине.

На встрече на уровне глав военных ведомств или их заместителей представлены 52 страны. От Вашингтона вместо Хегсета поедет посол при НАТО Мэтью Уитэкер. При этом саму Украину будут представлять новый министр обороны Денис Шмыгаль и его предшественник, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Ранее, в июне, Хегсет впервые не принял участие в заседании международной контактной группы, занимающейся координацией помощи Украине. Сам глава Пентагона эту тему не комментировал.

Также политолог-американист Константин Блохин заявил, что США перестанут бесплатно вооружать Украину. По его мнению, Вашингтон больше не будет предоставлять Киеву военную помощь безвозмездно, а перейдет на коммерческие поставки. Он отметил, что это связано с изменением приоритетов американской администрации и усталостью от украинского вопроса.

Пит Хегсет
Пентагон
США
Украина
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