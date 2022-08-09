Губернатор Флориды назвал США банановой республикой из-за обысков у Трампа

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Дональд Трамп

Обыск резиденции экс-президента США Дональда Трампа в Палм-Бич — не что иное, как использование ФБР в качестве оружия против оппонентов действующего режима, написал в Twitter губернатор Флориды Рон Десантис. Он назвал Соединенные Штаты «банановой республикой».

Обыск Мар-а-Лаго — это очередная эскалация при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима, в то время как с такими людьми, как Хантер Байден, обращаются, как с детскими перчатками. <...> Банановая республика, — написал Десантис.

Минувшей ночью Трамп заявил, что его виллу Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, обыскали агенты ФБР. По мнению политика, это, скорее всего, связано с его предстоящим участием в выборах главы государства в 2024 году.

Позднее бывший офицер разведки США Скотт Риттер выразил мнение, что реальная причина обысков, которые прошли в поместье Трампа, это его популярность у американцев. При этом Джо Байден, по мнению экс-разведчика, ассоциируется у людей с крайней нестабильностью.

Тем временем газета New York Post со ссылкой на очевидца сообщила подробности обыска виллы. По данным издания, в нем участвовали по меньшей мере 100 агентов ФБР.