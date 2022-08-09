Экс-разведчик объяснил обыски у Трампа его популярностью в США

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер считает, что реальная причина обысков, которые прошли в поместье экс-президента страны Дональда Трампа — его популярность у американцев. Джо Байден ассоциируется у людей с причиной крайней нестабильности, отметил Риттер в интервью РЕН ТВ.

Трамп сейчас не у власти и поэтому не является причиной нестабильности. Этим и объясняется его популярность.

Поэтому, как говорится, если ты собираешься напасть на королевство, убей короля. Трамп сейчас — тот самый король, которого пытаются посадить в тюрьму. Боже, храни его противников, если он останется на свободе и снова станет президентом, — отметил американский военный.

Бывший разведчик заметил, что в истории США ещё никогда не было подобного рода прецедентов с бывшими президентами. В данном случае, говорит Риттер, ФБР оказалась замешанной в политизированной игре против президента — обыск прошёл по исключительно политическим причинам. И если ведомство попытается навредить ему, то это будет означать конец ФБР, потому что граждане США этого не примут.

Конгресс не примет это. У ФБР должны были быть очень веские основания для того, чтобы пойти на такой шаг. Помните: ордер на обыск должен подписывать судья. Но ни один судья не выживет, если попадет в такую передрягу с политизированными играми, — резюмировал американский офицер.

Ранее сообщалось, что агенты ФБР провели на вилле Мар-а-Ларго, принадлежащей Дональду Трампу, обыск. По данным CNN, они искали секретные документы, которые бывший президент якобы мог захватить с собой, покидая Белый дом. При этом очевидец описывает происходящее как сцену из «Крепкого орешка».