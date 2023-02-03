Блинкен отказался ехать в Китай из-за «шпионского» шара

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял решение отложить свою поездку в КНР на фоне ситуации с китайским аэростатом, сообщили в пресс-службе Госдепартамента. Об этом он проинформировал по телефону главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая и члена Политбюро Ван И.

Госсекретарь заявил, что планировал посетить Пекин в продолжение повестки, согласованной в ноябре на Бали президентом Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. Госсекретарь обратил внимание на заявление КНР, содержащее сожаление (из-за возникшей ситуации с аэростатом), однако добавил, что она представляет собой безответственный акт и явное нарушение суверенитета США и международного права, — заявили в Госдепе США.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что Блинкен самостоятельно принял решение отложить визит в КНР в связи с ситуацией с барражирующим над США аэростатом. Она добавила, что глава Белого дома Джо Байден согласился с ним.

Ранее телеканал NBC сообщил, что американские военные последние несколько дней отслеживают китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США. Отмечается, что зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Пентагон сообщил, что сбивать шар рискованно из-за его внушительных размеров. По словам представителей ведомства, объект не представляет угрозы для территорий и гражданской авиации.