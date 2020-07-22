Госдеп заявил, что прогресс в отношениях РФ и США практически невозможен

https://static.news.ru/photo/62a206d6-cc5b-11ea-b2a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: AgnosticPreachersKid/wikipedia.org

По мнению Госдепартамента, Москва и Вашингтон на данном этапе не смогут достигнуть прогресса в отношениях по вине российской стороны. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

Недавние шаги, которые мы делали в отношениях с Россией, являются попросту частью нашего противодействия давней модели поведения Москвы, сделавшей для нас практически невозможным обеспечение прогресса каким бы то ни было образом с россиянами, — цитирует Бигэна ТАСС.

Он отметил это во время слушаний комитета по иностранным делам, посвящённым американо-китайским отношениям.

Соединённые Штаты Америки потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона. Об этом 22 июля сообщил в соцсети главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь. Отмечается, что консульство в Хьюстоне — одно из шести дипломатических представительств КНР в США. Ещё пять расположены в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. В китайском МИД подтвердили сведения о требованиях со стороны США. В КНР это назвали политической провокацией, нарушением международного права и консульского договора между странами. Китай призвал Вашингтон исправить данную ошибку. В противном случае Пекин обещает «принять меры».

Как писал NEWS.ru, после этого американские власти приняли решение не возобновлять работу консульства США в китайской Ухани. Его работа была приостановлена в январе из-за распространения коронавируса.