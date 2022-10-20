Госдеп США отклонил заверения Ирана в отсутствии поставок БПЛА России

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США не готовы поверить в то, что Иран не поставлял беспилотники России, несмотря на заверения представителя иранской миссии при ООН, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, которые приводит CNN, поставки иранских беспилотников в Россию «будут иметь последствия».

Мы без колебаний будем применять наши санкции и другие соответствующие инструменты в отношении всех, кто причастен к этим передачам, — сказал Прайс.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Иран готовится впервые отправить России ракеты класса «земля — земля» и ударные беспилотники. Это, как указывают в издании, поможет компенсировать истощение российских запасов оружия. По данным WP, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цель на расстоянии 300 и 70 километров.

30 августа американские журналисты утверждали, что Иран передал России первые беспилотники собственного производства. Представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию об этом вбросом. Она напомнила, что вопрос закупки БПЛА не обсуждался в ходе встречи президента России Владимира Путина с иранским руководством в Тегеране 19 июля.