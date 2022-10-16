WP: Иран готовится впервые отправить России ракеты класса «земля — земля»

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

The Washington Post сообщает, что Иран готовится впервые отправить России ракеты класса «земля — земля» и ударные беспилотники. По данным издания, ссылающегося на источники в военном ведомстве США, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цель на расстоянии 300 и 70 километров.

Журналисты утверждают, что Иран также отправит беспилотники Mohajer-6 и Shahed-136 — первую партию в рамках сентябрьского соглашения с Москвой.

Это, как утверждают в газете, поможет компенсировать истощение российских запасов оружия.

30 августа американские журналисты уже сообщали, что Иран передал России первые беспилотники собственного производства. Отмечалось, что Россия получила как минимум два типа беспилотных летательных аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию об этом вбросом. Она напомнила, что вопрос закупки БПЛА не обсуждался в ходе встречи президента России Владимира Путина с иранским руководством в Тегеране 19 июля.