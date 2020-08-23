Госдеп подтвердил командировочный план первого замгоссекретаря страны

https://static.news.ru/photo/582a25cc-e550-11ea-bdea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Госдеп США подтвердил планы по визиту первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигэна в ряд стран. В частности, речь идёт о России, Латвии, Австрии и Украине.

Данная поездка будет совершена в период с 24 по 27 августа 2020 года.

Первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн отправится в Вильнюс (Литва), Москву (Россия), Киев (Украина), чтобы встретиться с представителями руководства этих стран высокого ранга для обсуждения ряда региональных и международных вопросов, — цитирует сообщение ТАСС.

В Австрии Бигэн встретится с представителями ОБСЕ. Он намерен обсудить ряд вопросов, которые связаны с региональной безопасностью и правами человека.

Ранее NEWS.ru писал, что Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы лично уведомить членов Совбеза о том, что Соединённые Штаты «инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана».