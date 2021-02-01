Google заплатит $3,8 млн по делу о дискриминации по половому признаку

Для урегулирования дела о дискриминации при найме на работу и оплате труда сотрудников американская компания Google согласилась выплатить 3,8 миллиона долларов. Об этом сообщает Министерство труда США.
По данным ведомства, в ходе проверки было
В результате сторонам удалось достичь мирового соглашения, согласно которому Google выплатит свыше 3,8 млн долларов более чем 5,5 тысячи нынешних сотрудников и соискателей вакансий. Из этих средств будет выделена сумма в размере 1,25 миллиона долларов, дабы в течение следующих 5 лет скорректировать уровень заработной платы программных инженеров в Вашингтоне. Калифорнии Нью-Йорке.
Ранее NEWS.ru сообщил о том, что посланник ООН по технологиям обвинён в неподобающем поведении.