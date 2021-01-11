Глава полиции Капитолия обвинил коллег в бездействии

https://static.news.ru/photo/e7480044-53e6-11eb-84a7-fa163e074e61_660.jpg Стивен Санд Фото: United States Capitol Police

Покидающий свой пост глава полиции Капитолия Стивен Санд обвинил службу безопасности палаты представителей и сената Конгресса Соединённых Штатов Америки в воспрепятствовании его усилию по привлечению Национальной гвардии к охране здания заксобрания страны до и во время штурма сторонниками нынешнего лидера Дональда Трампа 6 января 2021 года.

По мнению силовика, ещё за несколько суток до упомянутых событий он обратился к обеим палатам с просьбой разрешить призвать Нацгвардию столичного округа, если таковая потребуется в день утверждения результатов прошедших 3 ноября 2020 года выборов президента США. Однако поддержку ему не оказали, пишет газета The Washington Post.

У нас были разведданные. Мы заранее узнали, что будем иметь дело с большим скоплением людей, что возможны жёсткие стычки, [однако] у меня не было никакой информации, указывающей на то, что толпы граждан [могут] захватить Капитолий, — заявил Санд.

Он отметил, что шесть раз просил власти страны помочь ему. В результате оцепление вокруг Капитолия недовольные прорвали за 15 минут 6 января. Не менее 25 дел о внутреннем терроризме возбуждено в США после атаки на Капитолий 6 января. Об этом, ссылаясь на министра армии США Райана Маккарти, сообщил член палаты представителей Джейсон Кроу.

У многих участников беспорядков были конфискованы различные виды оружия — в частности, длинноствольное огнестрельное оружие, «коктейли Молотова» и взрывные устройства. Конгрессмен полагает, что благодаря этому удалось избежать большой беды.

Капитолий был атакован во время заседания конгресса, на котором должны были быть утверждены итоги выборов президента США. Победу, согласно народному голосованию и голосованию представителей коллегии выборщиков, одержал демократ Джо Байден. Сторонники действующего президента Дональда Трампа штурмовали Белый дом, членам конгресса пришлось срочно эвакуироваться. В ходе беспорядков погибло пять человек, в том числе один полицейский, писал NEWS.ru.