Глава Гагаузии попала под антироссийские санкции США Минфин США ввел санкции против главы Гагаузии

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул

Соединенные Штаты ввели санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщили в Минфине США. Отмечается, что она попала в список за связь с молдавским политиком и лидером оппозиционного блока «Победа» Иланом Шором.

В санкционный список попало более 30 физических лиц и более 200 компаний из России и Китая. Кроме того, ограничения ввели против граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики.

Гуцул ранее сообщила, что президент РФ Владимир Путин пообещал последовательно поддерживать автономию Гагаузии. По ее словам, российский лидер пообещал поддерживать республику, в том числе и в экономическом плане.

Гуцул позже выразила надежду на новую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Политик отметила, что соответствующий запрос исполнительного комитета Гагаузской автономии уже направлен.

Ранее стало известно, что правительство Японии планирует ввести санкции в отношении иностранных компаний, в том числе из Китая, из-за поставок в Россию материалов и комплектующих двойного назначения, в том числе нитроцеллюлозы. Токио уже работает над перечнем компаний, которые попадут под экспортные ограничения.