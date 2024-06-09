Глава Гагаузии запросила новую встречу с Путиным Гуцул заявила, что направила запрос на встречу с Путиным

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Евгения Гуцул

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул выразила надежду на новую встречу с президентом России Владимиром Путиным. В разговоре с РИА Новости она отметила, что соответствующий запрос исполнительного комитета Гагаузской автономии уже направлен.

Мы, конечно, еще в процессе обсуждения, мы отправили официальный запрос от исполнительного комитета Гагаузской автономии, конечно, я хотела бы еще раз встретиться и закрепить нашу первую встречу, — сказала она.

Гуцул также поделилась впечатлениями от встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Петербургского международного экономического форума. По ее словам, встреча была незапланированной, поэтому продлилась всего несколько минут.

И, конечно, мне было очень приятно, что Сергей Викторович меня узнал и сказал, что он действительно переживает, как за меня, так и за народ Республики Молдова, — отметила Гуцул.

Гуцул встречалась с Путиным в рамках рабочего визита в Москву 9 апреля. Она заявила, что президент России пообещал последовательно поддерживать автономию Гагаузии, несмотря на давление Кишинева. По ее словам, глава РФ пообещал поддерживать Гагаузию в том числе и в экономическом плане.