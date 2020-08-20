Генпрокурор США требует смертной казни для организатора теракта в Бостоне

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Министр юстиции и генпрокурор Соединённых Штатов Уильям Барр намерен добиться смертного приговора для Джохара Царнаева, осуждённого за теракт на марафоне в Бостоне в 2013 году.

Об этом глава Минюста сообщил в интервью Associated Press.

Мы сделаем всё необходимое. Мы передадим дело в Верховный суд и продолжим добиваться смертной казни, — сказал Барр.

Смертный приговор Царнаеву был отменён в июле 2020 года апелляционным судом. По версии данной инстанции, приговорившие обвиняемого к смертной казни присяжные были не вполне беспристрастны. Судья счёл необходимым повторное разбирательство.

Теракт произошёл 5 апреля 2013 года во время марафона в центре Бостона. Жертвами двух взрывов стали три человека, более 260 получили ранения.

Как писал NEWS.ru ранее, Евросоюз обратился к властям США с просьбой пересмотреть решение о возобновлении смертной казни на федеральном уровне. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.