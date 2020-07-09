Флойд при задержании говорил полицейским «я не могу дышать» более 20 раз

https://static.news.ru/photo/61399c48-c1f5-11ea-aff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Godofredo A. Vásquez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся во время задержания в Миннеаполисе, за несколько минут до смерти жаловался полицейским на то, что задыхается.

Суд обнародовал стенограмму с видеорегистратора одного из сотрудников правоохранительных органов, который участвовал в задержании погибшего. Судя по записи, Флойд ещё до того, как его повалили на землю, говорил, что он испытывает физическое недомогание. Когда его сажали в автомобиль, он заявил, что страдает клаустрофобией. По данным газеты New York Times, афроамериканец более 20 раз говорил, что «не может дышать». Однако на его жалобы никто не отреагировал.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

После убийства во многих американских городах начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Действующий президент США Дональд Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым».

Ранее генеральный прокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения всем четырём полицейским, участвовавшим в задержании темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда — его убийство привело к массовым акциям протеста и беспорядками в десятках городов США.

Как писал NEWS.ru экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама прокомментировал гибель Флойда. В США не должно быть места для расизма. Именно поэтому обстоятельства смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе необходимо тщательно изучить, заявил политик.