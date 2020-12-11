FDA одобрило вакцину от COVID-19 компании Pfizer

https://static.news.ru/photo/b7042ede-3c27-11eb-88ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer от коронавируса для использования в экстренных ситуациях, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Глава США назвал событие «медицинским чудом» и лично сообщил об одобрении препарата. Видеообращение он выложил в Twitter.

За девять месяцев мы смогли получить безопасную вакцину. Я счастлив сообщить, что FDA одобрило вакцину Pfizer, — заявил президент США.

Он подчеркнул, что правительство потратило «очень много денег», выделив их компаниям, чтобы получить вакцину.

Также Трамп заверил, что препарат уже направлен во все штаты и прививочная кампания стартует менее, чем через сутки.

Ранее американские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что глава управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Стивен Хан будет уволен, если вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech не одобрят 11 декабря (утром 12 декабря по московскому времени). По данным источников, давление на FDA оказывал Дональд Трамп. В пятницу он назвал управление «большой старой медленной черепахой», писал NEWS.ru.